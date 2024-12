Tsahal a publié les noms de quatre soldats réservistes tombés au combat contre les terroristes du Hezbollah hier (dimanche) au Sud Liban:

Sergent Binyamin Destaw Negose, 28 ans, originaire de Beth Shemesh

Capitaine Evgeny Zinershain, 43 ans, originaire de Zihron Yaakov

Capitaine Sagi Ya’akov Rubinshtein, 31 ans, originaire de Lavi

Sergent Erez Ben Efraim, 25 ans, originaire de Ramat Gan

Que leur souvenir soit béni.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les combattants de la 226e brigade à laquelle appartenaient les quatre réservistes, ont effectué une mission de repérage d’armes et d’infrastructures du Hezbollah, dans la réserve de Levona, près de la frontière. Ils sont entrés dans un souterrain où se trouvaient des armes et d’autres entrées de tunnels. Une explosion s’est produite et tout s’est effondré.

Tsahal enquête pour comprendre si l’explosion a été provoquée par un accident et serait dûe à des explosifs israéliens posés là il y a quelques mois dans le but de piéger le souterrain. Il existe une forte probabilité pour que ce soit le cas mais l’enquête se poursuit. Les secours ont travaillé pendant des heures pour extraire les corps des combattants qui étaient pris au piège sous terre.

813 soldats sont tombés au combat sur les différents fronts depuis le début de la guerre, le 7 octobre l’année dernière.