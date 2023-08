Cette nuit (mercredi à jeudi), quatre soldats ont été blessés par l’explosion d’une bombe à Naplouse.

Les combattants étaient sur place pour sécuriser la visite de fidèles juifs sur le tombeau de Yossef, qui a lieu une fois par mois.

La bombe a explosé alors qu’ils passaient à pied dans une des ruelles autour du site, qui n’est pas le chemin emprunté par les fidèles. Pour l’heure, il n’est pas encore clair si la bombe a été actionnée à distance ou si elle a été jetée sur les soldats.

Les blessés sont un officier et deux soldats qui ont été légèrement blessés et deux autres soldats avec des blessures de moyenne gravité. Ils ont été transportés à l’hôpital Beilinson de Petah Tikva.

La visite qui se déroulait sur le tombeau de Yossef s’est poursuivie normalement. Yossi Dagan, le président du conseil régional de Samarie, qui participait à la visite a déclaré: ”Il ne faut jamais fuir devant le terrorisme. Celui qui fuit devant le terrorisme, le terrorisme le poursuit. Celui qui frappe le terrorisme, le terrorisme le fuit. Nous apportons notre soutien aux soldats de Tsahal et aux forces de sécurité qui veillent sur notre pays”.

”La brigade de Naplouse”, appartenant à la branche armée du Djihad islamique et les brigades Al Qassam du Hamas ont revendiqué l’attentat.

Des émeutes ont éclaté sur place et le Croissant rouge a fait état de 39 blessés chez les Palestiniens.

La ministre des Implantations, Orit Struck, a déclaré: ”L’incident à Naplouse cette nuit est le résultat inévitable, sanglant et douloureux des protocoles du gouvernement d’Oslo qui ont été publiés hier soir. Abou Mazen et son compagnon ne sont pas arrivés ici en disant ‘nous allons nettoyer les rues de Naplouse’, mais pour les remplir de terrorisme. Nous devons sortir de la conception d’Oslo! Nous devons connaitre l’ennemi et éliminer ses capacités”.