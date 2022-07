Dans la nuit de vendredi à samedi, quatre roquettes ont été tirées depuis Gaza sur Israël. Une a été interceptée par le Dôme de fer au-dessus d’Ashkelon, les trois autres sont tombées dans un terrain vague.

Les tirs sont intervenus quelques heures après le départ de Joe Biden et pour la première fois depuis que Yaïr Lapid est Premier ministre.

Tsahal a immédiatement répliqué à ces tirs en attaquant un centre militaire du Hamas au centre de la Bande de Gaza. Dans cette base se trouve une usine souterraine de fabrication de matériaux nécessaires à l’élaboration des roquettes.

Le porte-parole de Tsahal a estimé que »l’attaque de ce site va rendre très difficile le processus de fabrication des roquettes dans la Bande de Gaza, et c’est précisément le but: porter atteinte à la capacité d’autonomie du Hamas qui est le souverain dans la Bande de Gaza et donc le responsable de tout ce qui s’y passe ».

Par ailleurs, ce soir (samedi), le ministre de la Défense, Benny Gantz, a décrété le gel de l’augmentation des autorisations de travail et de commerce délivrées aux Palestiniens de la Bande de Gaza, en réponse à l’attaque de ce Shabbat. La semaine dernière, Israël avait délivré 1500 permis supplémentaires.

Photo: Yonatan Sindel Flash90