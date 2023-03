Un peu plus d’une semaine après l’assassinat de Hallel et Yaguel Yaniv, z’l, dans un attentat à Hawara, quatre personnes ont bénéficié d’une transplantation de cornée qui va leur permettre de recouvrer la vue.

Shalom et Esty Yaniv, les parents de Hallel et Yaguel Yaniv, ont immédiatement accepté de prélever les cornées de leurs enfants afin qu’elles servent à guérir des malades.

Tsiona Zeltsberg (68 ans) est l’une des patientes qui a bénéficié de cette opération: »je suis tellement émue », a-t-elle confié, »je n’arrive pas à réaliser. Quelle famille exemplaire et forte, je suis impatiente de les rencontrer et de les serrer dans mes bras ».

Dr Tamar Ashkénazi, la directrice du centre national de transplantation a raconté: »C’est tellement difficile de demander à des parents qui ont perdu leur enfant de donner ses organes, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de la perte de deux enfants. C’est une situation rare et difficile. La famille est exceptionnelle, une des plus belles que j’ai rencontrées ».

Shalom et Esty Yaniv ont réagi à la nouvelle de ces transplantations: »Nous avons été très émus ce matin en apprenant que les cornées de Hallel et Yaguel avaient été transplantées. Nous souhaitons aux receveurs de voir le monde à travers le bien et la joie, comme Hallel et Yaguel, nos bien-aimés, le voyaient. Leurs beaux et bons yeux vont continuer à éclairer le monde à travers de chers émissaies et cela nous remplit de satisfaction de savoir qu’après leur mort, ils ont continué à faire du bien aux autres ».