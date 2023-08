Après l’assassinat hier (lundi) du directeur général de la municipalité de Tira, quatre personnes ont été assassinées ce soir à Abu Snan, en Galilée. Parmi les victimes se trouve un candidat aux élections locales qui doivent avoir lieu le 31 octobre prochain.

Il s’agit de Gazhi Saab, capitaine dans Tsahal qui a servi au Liban avant de devenir commandant dans l’unité des gardes-frontières.

”Les victimes étaient des personnes respectées avec une bonne réputation, elles travaillaient honnêtement. Je n’arrive pas à croire qu’une telle chose se soit produite chez les Druzes”, a déclaré l’un des proches de Saab.

L’épouse de Saab est professeur et directrice adjointe du collège du village. Un des habitants du village a témoigné: ”La famille Saab est une famille de haut rang, les enfants sont très bien elevés, ils n’ont jamais trempé dans des affaires douteuses. Chacun d’entre nous aurait pu être la victime de ce massacre. L’assassin a perpétré un massacre. Il leur a tiré dans la tête. Nous ne sommes plus en sécurité”.

Outre Gazhi Saab, trois autres hommes ont été assassinés: Zohar Saab, Amir Saab et Halabi Salman. Zohar Saab était un ancien de l’unité des mistaravim de la police (Yassam) et l’un des premiers à y avoir servi. Salman était agriculteur et Amir Saab était le propriétaire du terrain agricole où a eu lieu le crime. Il s’était marié l’année dernière.

Des émeutes ont éclaté lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux. Des émeutiers ont jeté des pierres sur les forces de police.

Il y a un mois, Gazhi Saab a écrit sur sa page FaceBook: ”Ces derniers temps, il y a une augmentation importante de la violence et de la criminalité dans nos villages. Ces actes de violence dépassent toutes les limites et nous ne pouvons plus nous taire. Arrêtez la violence, nous sommes très tristes que cela se passe sur notre terre bien-aimée. Ne vous comportez pas avec violence, il n’y aucune raison de tuer, il existe d’autres manières de régler les problèmes. Nous espérons que la violence disparaitra de nos villages”.

Le porte-parole de la police, Eli Levy, a affirmé que toutes les pistes étaient explorées et que, pour l’heure, rien ne permettait de relier les assassinats au fait que Saab était candidat aux municipales.

Le Président Itshak Herzog a réagi à ce nouveau drame: ”Chaque citoyen du secteur arabe en Israël vit dans la peur, dans le deuil et dans l’angoisse. Chaque personne assassinée est un monde pour sa famille et ses amis. Nous sommes dans une situation d’urgence qui exige des mesures claires de la part de l’Etat pour endiguer la criminalité et la violence et éviter la perte de vies. Mes condoléances aux familles endeuillées de ces derniers jours, de Tira à Abu Snan”.

Compte-tenu des événements de ces deux derniers jours, le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a convoqué en urgence, dès demain, une réunion de la commission chargée du traitement de la criminalité au sein du secteur arabe israélien.