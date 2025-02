Or Levy, Sagi Dekel Chen, Ofer Calderon et Tal Shoham, quatre otages récemment libérés de la captivité du Hamas, ont adressé une lettre poignante au Premier ministre et aux membres du cabinet israélien, exigeant le retour urgent des pères encore détenus à Gaza. « Ramenez les pères auprès des enfants, » implorent les survivants dans leur missive, également envoyée aux ministres et aux membres de la Knesset. « Nous ne pouvons pas commencer le processus de réhabilitation en sachant qu’il y a encore des otages en captivité du Hamas, vivants ou morts, y compris des pères de famille. »

« Nous savons très bien que les otages sont soumis à des abus et à la terreur psychologique. Tant que nos otages sont en captivité, le danger pour leur vie est énorme et il n’y a aucune garantie que ceux qui sont vivants aujourd’hui le seront encore demain », ont-ils poursuivi. Nous ne sommes pas les seuls à avoir traversé des épreuves et des bouleversements. Nos familles et nos enfants ont également souffert, et souffrent encore, de traumatismes. »

Les survivants insistent particulièrement sur la situation des enfants dont les pères sont toujours captifs : « L’État d’Israël a le devoir de placer le bien-être des enfants mineurs et le bien-être des familles au centre de ses préoccupations et de faire tout son possible pour que les pères kidnappés soient libérés, afin que tous les enfants des personnes puissent obtenir une réponse à la question fondamentale : ‘Où est papa ?' » Cette lettre intervient alors que quatre otages décédés devraient être rapatriés cette semaine, marquant la fin de la première phase de l’accord et une incertitude renouvelée sur le sort des 59 otages qui resteront à Gaza.