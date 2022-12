Il y a quatre mois, un attentat à l’arme à feu a eu lieu près du tombeau de David, à Jérusalem.

Parmi les blessés se trouvait une femme enceinte, Liba Shreiber, qui a été grièvement atteinte. Transportée à l’hôpital, son bébé est né par césarienne prématurément, à la 26e semaine de grossesse.

Le bébé n’avait que peu de chances de survie.

Finalement quatre mois plus tard, la mère et le bébé sont sortis de l’hôpital aujourd’hui (lundi). Liba a subi de très nombreuses opérations pendant cette période d’hospitalisation.

Le personnel de l’hôpital leur a organisé une petite fête pour leur sortie, tant il était ému de voir ces deux vies sauvées contre toutes attentes. Le moment le plus émouvant a été de voir Liba marcher avec dans les bras son bébé qu’elle n’a quasiment pas vu pendant toute la durée de son hospitalisation.

Le père a prononcé quelques mots de remerciement: »Béni soit celui qui nous a fait un miracle dans ce lieu. Nous sommes arrivés ici peu après Ticha beav et nous sortons la veille de Hanouka, pour la fêter en famille. Un grand merci au personnel soignant, aux assistantes sociales qui se sont si bien occupés de nous et qui ont sauvé la vie de ma femme et de notre bébé. Merci aux équipes de Maguen David Adom qui lui ont sauvé la vie en l’évacuant rapidement. Merci au personnel du service des prématurés qui a fait grandir notre bébé pendant quatre mois jusqu’à ce qu’il puisse rentre à la maison ».

Liba Shreiber et son fils ont encore un longue convalescence devant eux. De nouvelles opérations chirurgicales sont déjà programmées.

La famille demande de continuer les prières pour la guérison totale de Liba Ahouva bat Rivka Breindel et David ben Liba Ahouva.