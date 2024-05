Quatre Etats européens s’apprêtent à reconnaitre aujourd’hui (mercredi) l’Etat palestinien, dans une déclaration commune.

Il s’agit de: l’Espagne, l’Irlande, la Norvège et la Slovénie.

Il se peut que certains d’entre eux posent des conditions à cette reconnaissance mais ils sont décidés à le faire et en ont informé les autorités israéliennes.

La ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, a déclaré au site israélien Kan: ”Je pense que le choix de la Slovénie de reconnaitre la Palestine va ajouter une pression supplémentaire au gouvernement israélien, qui est déjà soumis à des pressions internes et internationales. Notre décision de reconnaitre l’Etat palestinien est irréversible et très importante. Nous voulons montrer que ce que fait le gouvernement israélien à Gaza n’est pas juste et nous voulons donner de l’espoir aux Palestiniens qui ont le droit à l’auto-détermination et à leur Etat. Aucun prétexte ne peut être utilisé pour pratiquer la terreur mais nous parlons aujourd’hui de plus de 35000 morts de civils innocents en mois de 8 mois de guerre. C’est intolérable”.

A l’argument selon lequel les chiffres qu’elle avance sont ceux du Hamas, la ministre slovène a répondu: ”Ce sont les chiffres que nous avons et ce sont les seuls sur lesquels nous pouvons nous baser”.