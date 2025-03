L’un des créateurs est Kobi Halperin, directeur créatif de la maison de mode française Emanuel Ungaro et propriétaire de la marque de mode portant son nom à New York. Halperin, considéré comme l’un des meilleurs couturiers israéliens au monde, a puisé son inspiration pour cette collection dans la phrase « We Will Dance Again », symbolisant la résilience après le massacre du 7 octobre.

« Cela fait partie de nous et de ce que nous traversons. Avec tout ce que nous vivons, je n’ai aucun moyen de cacher mon identité, et je ne veux pas non plus la cacher », a déclaré Halperin lors d’un entretien avec « Israël Hayom ».

Une autre créatrice israélienne s’est inspirée de la tragédie du 7 octobre pour sa collection. Il s’agit de Raz Jerufi, elle-même rescapée du festival Nova et qui a perdu beaucoup d’amis ce jour noir. Pour Jerufi, la Fashion Week de Paris était son premier défilé de mode. Elle a présenté une collection de robes de soirée comprenant notamment une robe portant des citations en hébreu du Cantique des Cantiques ainsi qu’une robe fleurie symbolisant l’espoir. Elle a baptisé sa collection »Phénix », du nom de l’oiseau légendaire qui renaît de ses cendres.