Au mois de juillet dernier, les services du Shabak ont arrêtés à Kfar Kassem, plusieurs Arabes israéliens, soupçonnés d’avoir reçu illégalement des armements en quantité.

Deux bombes de fabrication iranienne ont été trouvées ainsi que plusieurs armes.

Aujourd’hui (jeudi), ils ont été mis en examen pour trafic d’armes.

Lors d’une autre opération, à Lod, le Shabak, le commando policier Yamam et les gardes-frontières ont arrêté des citoyens arabes israéliens qui avaient l’intention d’utiliser ces bombes.

L’enquête du Shabak a révélé que le Hezbollah travaillait au recrutement et à l’exploitation d’une infrastructure de passeurs en Israël dans le but de recevoir des drogues et de les distribuer à diverses parties, y compris des criminels.

Un haut responsable du Shabak a déclaré : ”Cette affaire illustre une fois de plus les efforts des terroristes du Hezbollah et de l’Iran pour exploiter les citoyens arabes d’Israël contre l’Etat. L’enquête a montré que la ligne entre l’infraction pénale et le terrorisme est mince”.