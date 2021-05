La Cour suprême a accédé à la requête du conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit d’annuler la séance qui devait avoir lieu lundi concernant les quatre familles arabes qui doivent être expulsées de leur maison indûment occupées dans le quartier Shimon Hatzadik à Jérusalem.

Le juge Itshak Amit a remis la séance à dans un mois et suspendu l’exécution de l’ordre d’expulsion. Parmi les explications données par Avihaï Mandelblit à sa demande, il a écrit que « cette question touche à des sensibilités sur plusieurs aspects » et qu’il demande « des avis supplémentaires de la part des décideurs politiques et de spécialistes de ces questions ».

En clair, on se soumet aux menaces et à la violence.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90