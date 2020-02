Yaïr Lapid a une nouvelle fois tenu des propos de très bas niveau lors d’une interview sur une chaîne de télévision: « Je me dis sans cesse une chose: voulons-nous laisser le monde à ces merdes? Est-ce que ceux qui amènent le dégoût vont gagner? Je ne le permettrai pas parce que j’ai des enfants ici. Et tout comme je ne me fatigue pas à être le père de mes enfants je ne me fatiguerai pas à faire la guerre pour eux. Je ne laisserai pas ces gens dégoûtants gérer ma vie ni celle du pays ».

Avi Dichter (Likoud) a réagi en écrivant: « Alors, Yaïr Lapid, vous êtes un peu stressé et tout de suite vous salissez votre bouche avec des insanités? » La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev a elle-aussi dénoncé l’utilisation de tels termes: « Voilà le résumé de la gauche: une arrogance vis-à-vis des électeurs du Likoud et vis-à-vis des orientaux(…) Sans cesse la haine et le mépris! Nous appeler des ‘merdes’ et des ‘dégoûtants’ en direct à la télévision, cette homme n’a plus aucune once de honte. Nous allons lui rabattre le caquet ».

L’essentiel dans tout cela est qu’Amir Peretz, président d’Avoda-Gesher-Meretz a déclaré samedi soir que « la gauche va gagner afin de faire disparaître le gouvernement de la haine »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90