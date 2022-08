Si on vous dit Bansky, vous pensez à l’artiste mondialement connu avec des oeuvres qui se vendent à des millions de dollars. Vous pensez aussi à son côté extravagant comme l’a montré cette vente aux enchères d’un de ses tableaux qui s’est décomposé au moment où la vente a été actée, faisant encore monter son prix de 20 millions de dollars….

Vous pensez aussi à l’artiste engagé anti-israélien, qui a peint sur le mur de séparation situé à Beth Lehem plusieurs dessins pour »dénoncer l’occupation ».

Ainsi, on trouve un Palestinien muni d’un bouquet de fleurs qui s’apprête à le lancer à la manière dont on lance une pierre… un soldat en train de contrôler les papiers d’un âne ou encore Donald Trump, kippa sur la tête appuyé sur le mur avec comme légende »Je vais te construire un frère », allusion à la barrière que l’ancien Président américain prévoyait entre le Mexique et les Etats-Unis. La présence d’une kippa sur la tête du président, qui rappelons-le n’est pas juif, ne laisse que peu de place au doute quant au côté antisémite de cette fresque.

Un des symboles des dessins de rue de Bansky est le rat. C’est aussi un rat muni d’un lance-pierre qu’il a dessiné à Beth Lehem, sur un bloc qui était autrefois utilisé par les soldats de Tsahal. D’aucuns l’ont interprété comme une volonté de l’artiste de reproduire le rapport de force entre David et Goliath, avec dans le rôle de Goliath… les Israéliens: les faibles contre le fort. Toute une doctrine politique dans un dessin.

Il y a peu de temps, le rat de Bansky à Beth Lehem a été vandalisé: il a été recouvert par des graffitis et l’inscription »RIP Bansky Rat » y a été inscrite, faisant ressembler son oeuvre à une pierre tombale.

Une galerie d’art de Yaffo qui travaillait par le passé avec la ville de Beth Lehem a décidé de sauver cette oeuvre pourtant anti-israélienne. D’après un marchand d’art américain qui collabore avec la galerie de Yaffo, le dessin de Bansky s’est retrouvé au coeur de la lutte entre Chrétiens et Musulmans de Beth Lehem. Pour lui, ce sont les Chrétiens de la ville qui l’ont vandalisé afin de montrer leur colère face aux Musulmans qui ont pris le contrôle de la ville.

La galerie d’art de Yaffo s’est donnée pour mission de sauver le rat de Bansky. Elle a organisé la rénovation de l’oeuvre et son déplacement vers Tel Aviv et se vante désormais d’être la seule galerie d’art du pays à posséder une oeuvre de Bansky.

Photo: ZaBanker Wikipédia