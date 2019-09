Durant toute la campagne électorale, le Camp Démocratique – il ne fut pas le seul – a déversé tout le fiel possible sur le sionisme-religieux et ses représentants, notamment Betzalel Smotritch.

Mais l’un des candidats de ce parti – personnalité atypique certes – a adressé mercredi des propos élogieux à l’égard du ministre des Transports. Yaya Fink, seul porteur de kippa dans ce parti d’extrême-gauche, a salué l’action intelligente et efficace de Betzalel Smotritch dans le cadre de son ministère: « A l’orée de cette nouvelle année, je vais adresser des compliments à un député qui n’en a jamais reçus de ma part. Que cela vous plaise ou non, Betzalel effectue un travail formidable aux ministère des Transports. Un ministre doit tracer une politique et c’est exactement ce qu’il fait: préférence aux transports publics, encore des voies pour ce type de transports, encore des autobus, des trains, encore des investissements dans les infrastructures publiques. Sans cela, nous ne sortirons jamais des embouteillages. Bravo! »

Ce message a été écrit après que le ministre des Transports ait publié sur sa page Facebook les grandes lignes de sa politique et notamment sa volonté d’investir massivement dans les transports publics et de stimuler le covoiturage.

Un peu d’objectivité et de reconnaissance envers des adversaires politiques ne fait pas de mal après cette dernière campagne électorale émaillée d’invectives et d’anathèmes.

Photo Gili Yaari / Flash 90