Le combat de judo qui a opposé l’Israélien, ancien champion du monde, Sagi Muki à l’Iranien Saied Mollaei, était historique.

L’Iranien Mollaei aurait dû rencontrer Muki en finale du championnat du monde de 2019. Il avait alors fait l’objet de pressions et de menaces sur lui et sa famille, afin qu’il perde en demi-finale pour ne pas risquer d’affronter un Israélien en finale. Après le championnat, Mollaei n’était pas retourné en Iran et avait élu domicile en Allemagne.

Lors du Grand Chlem de Budapest qui se déroule ces jours-ci, l’Iranien représentait l’Azerbaïdjan. Et il s’est retrouvé contre Sagi Muki. La boucle était bouclée et elle s’est terminée sur une victoire de l’Iranien.

Ce qui rend l’histoire encore plus forte est l’amitié qui relie les deux sportifs et le bonheur qu’ils ont eu à se retrouver sur le tatami. « Nous attendions ce combat depuis longtemps’, a déclaré Muki, »Saied a été empêché plusieurs fois de me rencontrer. Je voudrais mettre le sport de côté aujourd’hui parce que je pense que le message qui est passé est celui d’une amitié contre vents et marées, une amitié qui rapproche les gens, les peuples, les Etats. Le pont entre les religions et les croyances, je crois que Saied et moi nous sommes, ensemble, ce pont ».

Photo: Capture d’écran Twitter Fédération internationale de Judo