Les théories antisémites conspirationnistes et les analogies odieuses liées à la crise du Corona ne sont pas uniquement le lot de milieux extrémistes de tous bords, ou d’individus retors cachés derrière leur clavier. Elles sont parfois véhiculées de manière sournoise mais consciente par des personnes ou des médias considérés comme « respectables ».

Après la caricature ignoble du dessinateur français Plantu, le site InfoEquitable rapporte un dossier du magazine le Nouvel Obs’ qui laisse libre cours aux discours haineux d’une fonctionnaire du « ministère de l’économie » de l’Autorité Palestinienne. Dès le départ, le choix du sujet indique la malveillance, avec le choix de montrer comment certains pays se mesurent à la crise du Corona, et dans sa dernière édition: l’Inde, le Brésil, la Grèce et…la « Cisjordanie »!

Cette fonctionnaire, Rym Najjar, n’a pas hésité à profiter de la tribune qui lui était ainsi offerte pour déverser sa plus vile propagande et diffuser des thèmes qui parlent au subconscient européen: « Nous avons maintenant deux ennemis: l’occupation israélienne et le coronavirus. Ce sont les deux ennemis de l’Humanité ». Il faut savoir que dans la terminologie « palestinienne », le concept « d’occupation israélienne » est la traduction édulcorée, destinée aux oreilles occidentales, de l’existence même de l’Etat d’Israël.

Le raccourci est vite fait: le monde doit se débarrasser de l’Etat juif comme il doit se débarrasser d’un virus. Les termes de « virus » ou de « cancer » étant d’ailleurs souvent employés dans la phraséologie « palestinienne » et iranienne pour désigner l’Etat juif. C’est d’ailleurs la conclusion que donne Rym Najjar en disant « qu’il faut réfléchir à la façon de sauver l’humanité de ce monstre qu’est l’occupation israélienne comme nous nous efforçons tous de sauver l’humanité de ce virus du Corona ».

L’assimilation de l’Etat juif à un « fléau », un « virus » est la version moderne et antisioniste des thèmes de l’antisémitisme moyenâgeux et nazi sur le Juif comme parasite et propagateur de maladies dont le monde doit impérativement se débarrasser.

La fonctionnaire de l’AP a été dans son rôle de propagandiste antisémite, mais la « neutralité » de la rédaction de l’Obs en relayant ses propos tels quels s’est rendue coupable avec circonstances aggravantes de propagation de l’antisémitisme, du fait de la remontée en flèche actuelle de l’antisémitisme complotiste sous l’ombre du Corona.

Ce magazine français qui s’est toujours voulu le fleuron de l’intelligentsia de la « gauche éclairée » s’est rendu coupable de propagation du virus de l’antisémitisme.

