Encore un “fait divers” hautement symbolique que les médias internationaux ne montreront pas. Amad Gazhal, apiculteur de la bande de Gaza s’est rendu en Israël pour remettre un diplôme de remerciement au KKL!

Il a ainsi voulu marquer sa reconnaissance pour les huit-mille plants d’arbres produisant du nectar que le KKL lui a fait parvenir entre les années 2015 et 2017, qui ont permis de nourrir les abeilles et sauver les ruches de plusieurs apiculteurs de ce territoire.

Amad Gazal a tenu à se rendre personnellement à la pépinière du KKL à Guilat pour remettre le diplôme à son directeur, Pablo Tcherkessky. Cette pépinière fournit des arbres à nectar dans tout le sud du pays et dans le cas présent, elle a offert des arbres s’adaptant spécialement à la composition de la terre et du climat dans la bande de Gaza. Dans le diplôme il est notamment écrit: “Au nom de l’Union des Apiculteurs de l’Autorité Palestinienne, nous remercions le KKL pour avoir nous avoir permis de préserver notre activité grâce à la générosité de cette organisation”!

Pablo Tcherkessky a déclaré de son côté: “Au KKL, nous aidons beaucoup les apiculteurs de la région, y compris parfois ceux de la bande de Gaza. Nous avons été très heureux de recevoir cette marque de reconnaissance qui traduit l’un des aspects de l’aide que nous apportons à nos voisins palestiniens. Nous avons aidé ces apiculteurs en leur fournissant les arbres adaptés qui d’une part fourniront du nectar aux abeilles et d’autre part, seront assez solides pour résister aux conditions climatiques du sud du pays et de la bande de Gaza. Cette démarche est un excellent exemple de la coopération entre les agriculteurs du sud et de la solidarité avec nos voisins de la bande de Gaza”.

Photo KKL