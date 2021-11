Il a fallu pas moins de dix ans de travail au rabbin Alain Weil, ancien rabbin à Strasbourg installé il y a douze ans en Israël, pour publier un excellent livre sur les expressions françaises utilisées par Rachi dans ses commentaires sur le Talmud. Les innombrables commentaires de Rachi sur la Torah comme dans le Talmud sont émaillés de la fameuse expression « בלע »ז », « bela’az » qui signifie de manière acrostiche « belachon am zar », « dans la langue d’un peuple étranger ».

Cette méthodologie linguistique de Rachi avait déjà fait l’objet de deux ouvrages en français, l’un en 1929, « Les gloses françaises dans les commentaires talmudiques de Rachi » par Arsène Darmesteter et David-Simon Blondheim et bien plus tard sous le même titre par Moché Katane (Klein) en 1996.

Alors, qu’a voulu apporter de plus ou de différent le rabbin Alain Weil ? A la différence des auteurs précités qui ont établi un dictionnaire, la rabbin Weil a suivi l’ordre des pages du Talmud. Il y a environ 2200 mots en français dans le Talmud.

L’une des difficultés et particularités naturelles des gloses de Rachi est qu’il semble parfois difficile de faire le lien entre les expressions qu’il utilise et le français que nous employons de nos jours. Le rabbin Weil a voulu montrer au contraire la continuité entre le latin, l’ancien français et le français moderne, un lien qu’il a voulu établir tout au long de son ouvrage.

Les dictionnaires d’ancien français font parfois référence au gloses de Rachi ce qui montre l’apport linguistique de ce commentateur géant à la langue française, qui a souvent précédé les autres auteurs en la matière et constitue une importante source pour les chercheurs.

Un ouvrage passionnant à consulter, en attendant le suivant qui est en cours d’écriture, sur les gloses de Rachi dans la Bible.

