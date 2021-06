Dans une interview accordée jeudi soir à la chaîne ‘Hadashot 12, Naftali Benett a également tourné casaque sur l’opinion qu’il exprimait auparavant sur Mansour Abbas et le parti Ra’am. De « partisan du terrorisme » avant les élections, Manour Abbas est soudain devenu un « leader courageux, qui ne soutient pas le terrorisme, un homme honnête qui se soucie du bien-être des citoyens arabes et qui n’est pas nationaliste ». Le président de Yamina dit avoir modifié son opinion lors des émeutes arabes sauvages dans les villes mixtes lorsque Mansour Abbas s’était rendu dans une synagogue et avait condamné les attaques contre les synagogues. Il avait aussi condamné…les attaques de mosquées par des Juifs…! « Il y a là une opportunité certaine d’ouvrir une nouvelle page dans les relations entre l’Etat d’Israël et les Arabes israéliens » a rajouté Benett.

Elle s’est bel et bien ouverte, il y a quelques semaines…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90