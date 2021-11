Le parti d’extrême gauche Meretz a exprimé sa « déception » et sa « tristesse » après la décision admirable du président de l’Etat Itshak Herzog d’allumer la première lumière de ‘Hanouca au Caveau des Patriarches à Hevron. où reposent les pères et mères de la nation juive. Les députés Mossi Raz, Gaby Lasky et Michal Rozhin ont attaqué le président de l’Etat au moyen d’un communiqué particulièrement méprisable : « Un président doit être une figure rassembleuse. Le contrôle israélien sur les territoires occupés en général et sur Hevron en particulier est contesté de la manière la plus vive. Parmi les implantations juives, celle de Hevron est la plus révoltante. Il est triste de constater que le président de l’Etat la place au-dessus de toutes ses joies »…

Photo Flash 90