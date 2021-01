L’observatoire IMPACT-se a publié un dernier rapport sur les livres scolaires édités par l’Unrwa à destination des enfants arabes ‘palestiniens’ qui étudient dans les écoles gérées par cette agence de l’Onu dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie. IMPACT-se est une ONG dont le but est d’examiner comment les sociétés à travers le monde éduquent à la paix et la tolérance dans le cadre de leur système scolaire.

Impact-se a examiné des centaines d’ouvrages scolaires édités cette fois-ci directement par l’Unrwa, donc avec l’argent de l’Onu, à usage du télé-enseignement en période de Corona. Le constat est terrible : les enfants sont appelés à « défendre la patrie par leur sang », les terroristes sont présentés comme des modèles à suivre, toute la carte d’Israël est remplacée par la « Palestine » alors qu’il s’agit de livres publiés par une agence de l’Onu dont Israël est un Etat-membre et des thèmes classiques de l’antisémitisme sont repris en visant les « sionistes ».

IMPACT-se note avec stupéfaction que les allégations contenus dans ces livres diffusés par l’Onu sont parfois encore plus extrêmes que celles contenues dans les livres édités par l’Autorité Palestinienne qui empoisonnent depuis des années l’esprit de sa jeunesse.

L’Unrwa a trahi son rôle depuis sa création, elle commet des crimes contre l’enfance et contribue de manière significative à perpétuer le conflit. Mais rien n’y fait, Joe Biden a promis de restaurer l’aide financière américaine qui avait été presque totalement supprimée par l’Administration Trump à cause de cet enseignement de la haine, des cas de corruption qui ont sali le haut de la pyramide ainsi que de la méthode « inédite » de cette agence qui transmet le statut de « réfugié » de génération en génération, cas unique au monde, avec tout ce que cela implique au niveau budgétaire.

Photo Illustration