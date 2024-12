La chaine YouTube Boaz & Uri a publié une version très originale de la chanson »Tamid Ohev Oti » du chanteur Elaytzour.

Cette chanson est devenue le tube de ces derniers mois. Le refrain – »Dieu m’aime toujours et j’irai toujours encore mieux et encore mieux » – a conquis tous les secteurs de la société israélienne par son message d’espoir, d’optimisme et de foi en l’avenir.

Boaz & Uri ont décidé d’utiliser l’intelligence artificielle pour réunir les principaux journalistes israéliens, de toutes les chaines, de toutes les tendances, autour de cette chanson. Un résultat rafraichissant qui permet d’oublier un instant les querelles internes à la société qui traversent aussi le monde journalistique.

»En ces jours où nous avons tous besoin d’union et d’espoir, ce clip est un rappel du fait que le peuple d’Israël est fort et uni. Que nous soyons unis et que nous allions toujours bien! Am Israël Haï », ont écrit Boaz & Uri en légende de cette création.