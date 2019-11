Roger Hallam, co-fondateur du mouvement écologiste international Extinction-Rebellion (XR) a créé un scandale lors d’une interview accordée au journal allemand Die Zeit. Cet activiste britannique a déclaré que des génocides se sont déroulés de manière répétées depuis des siècles, avec des millions de morts, et que dès lors, « la Shoah n’a été qu’une simple connerie de plus dans l’Histoire humaine« . Il a rajouté que « la culture de la repentance, socle de l’identité allemande depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, paralysait les Allemands« .

Ces propos ont provoqué l’indignation dans l’antenne allemande du mouvement qui a déclaré Roger Hallam persona non grata en Allemagne: « Nous nous distançons nettement des déclarations de Roger Hallam qui minimisent et banalisent la Shoah. Roger bafoue les principes des XR qui ne tolèrent pas l’antisémitisme et n’est plus le bienvenu chez XR Allemagne ».

De son côté, Roger Habeck, co-dirigeant du parti des Verts a appelé l’organisation XR à prendre ses distances avec l’activiste britannique: « Il ne doit y avoir aucune place pour la minimisation de l’a Shoah ou l’antisémitisme. Nulle part et dans aucun mouvement », a-t-il déclaré.

Le mouvement Extinction-Rebellion, né récemment au Royaume-Uni est une branche particulièrement extrémiste de la mouvance écologiste mondiale. Il prône la désobéissance civile ainsi que des actes de violence.

Photo Wikipedia