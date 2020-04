Le ministre de la Défense Naftali Benett a publié récemment une vidéo en anglais lançant un appel à la jeunesse mondiale pour qu’elle évite de rendre visite aux grands-parents ou d’autres personnes âgées afin d’éviter de les contaminer.

Cette vidéo est rapidement devenue « virale » et a même été vue par le roi Willem-Alexander de Hollande qui en a été impressionné. Ce dernier a appelé le président Reouven Rivlin pour lui en faire part. Il a dit au président israélien que cette vidéo l’avait poussé à appeler immédiatement sa mère, l’ancienne reine Beatrix ainsi que ses cousins afin qu’ils suivent les consignes du ministre israélien ! La vidéo a été très largement diffusée et partagée aux Pays-Bas.

Le président Rivlin a raconté sa conversation à Naftali Benett qui en a été ému : « J’ai été ému d’entendre de mon ami le président Rivlin que mon message était arrivé jusqu’au roi de Hollande et à l’ancienne reine Beatrix. Le virus du corona met en danger ceux qui nous sont les plus chers, nos grands-parents, nos parents et toutes les personnes âgées. En cette période, nous devons tout faire pour préserver leur santé. Nous aimons Papy et Mamie, mais cette fois-ci, de loin ! Ensemble nous vaincrons le corona.

Vidéo:

Photo Wikipedia