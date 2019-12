Une scène très émouvante s’est produite lors de la conférence annuelle de l’organisation Israeli American Council qui se tenait en Floride.

Après un discours pro-israélien extrêmement chaleureux prononcé par le président Donald Trump, la très nombreuse assistance a pu entendre un chant « God bless America » interprété par le groupe « Shalva » de Jérusalem, composé de jeunes aux besoins particuliers. Après l’ovation qui a suivi, les jeunes chanteurs et musiciens se sont spontanément approchés du président américain resté sur scène et l’ont étreint et salué sous une « standing ovation ». Le président a ensuite repris le micro pour faire saluer encore une fois ces magnifiques jeunes.

En 2018, le groupe « Shalva » avait fait honneur à Israël et au peuple juif en préférant renoncer à la qualification pour la finale de l’Eurovision plutôt que de transgresser le Chabbat. Ce choix courageux qui les honore ne les a pas desservi, bien au contraire. Ils connaissent aujourd’hui une impressionnante notoriété et ont pu maintenant réaliser un rêve: rencontrer le président des Etats-Unis et le saluer.

Lors de cette soirée, Dr. Myriam Adelson, épouse du milliardaire Sheldon Adelson, l’un des plus grands donateurs du Parti républicain, a dressé l’éloge du président américain: « Notre orateur principal de ce soir a droit à toute notre reconnaissance quel que soit notre couleur politique. Ce que ces prédécesseurs n’avaient fait que promettre, il l’a réalisé en reconnaissant Jérusalem comme capitale éternelle d’Israël, là où ses prédécesseurs ont fermé les yeux il a agi en reconnaissant la souveraineté israélienne sur le Golan et son administration a pris une décision historique en déclarant qu’il n’y avait pas de problème à ce que des Juifs habitent dans leur patrie historique. Il sait que les Etats-Unis sont forts lorsqu’ils ont à leurs côtés un allié comme Israël et lorsqu’un des deux pays redevient très grand, l’autre le devient également ».

Photo Capture écran