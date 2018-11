Le président iranien Hassan Rohani s’exprimait lors du 32e sommet de l’Unité islamique qui s’est ouvert samedi à Téhéran. Lors de son discours il a notamment dit: “Israël est une tumeur cancéreuse qui a été implantée pour servir les intérêts de l’Occident. Mais même lorsqu’Israël aura disparu, nous devrons garder l’unité dans nos rangs. Ils s’imaginent qu’en transférant un bâtiment ils réussiront à nous voler Jérusalem, mais ils se trompent. Les Musulmans doivent rester unis”.

A l’occasion de ce sommet, le chef du Hamas Ismaïl Hanyeh a fait transmettre un message par vidéo. Il a remercié l’Iran “qui amène beaucoup d’espoir et de bonnes nouvelles”. Il a rajouté: “L’Iran soutient la résistance et franchit toutes les lignes rouges dans son soutien à la Palestine. Il faut déclarer hors-la-loi toutes les actions de normalisation culturelle, économique, politique et sportive avec l’ennemi israélien. Israël reste notre ennemi n°1. Nulle part, le peuple palestinien ne permettra de faire passer ‘le plan du siècle’ américain”.

Mais des propos identiques ont été entendus de la bouche du responsable des affaires extérieures de l’Autorité Palestinienne Riyad Al-Maliki. Vendredi depuis Rome, il a appelé la communauté internationale à s’impliquer en vue de la solution à deux Etats, mais il n’a pas pu s’empêcher de faire un lapsus significatif: “Il est temps que la communauté internationale règle le problème qu’elle a elle-même créé: la création de l’Etat d’Israël”.

Samedi soir, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a répondu au discours du président iranien: “Israël saura très bien se défendre contre le régime criminel iranien. Les propos hostiles du président Rohani qui appelle à la disparition d’Israël démontrent une nouvelle fois pourquoi la communauté internationale doit se joindre aux sanctions imposées à ce régime terroriste qui la menace également”.

Photo Illustration