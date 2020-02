Sur le site Ynet, Yaïr Lapid a exprimé sa crainte de voir le Likoud arriver devant Bleu-Blanc ne serait-ce que d’un siège. Mais sa conclusion laisse pantois: « Si le Likoud arrive devant Bleu-Blanc ce n’est pas de la démocratie »!!! Le président de Yesh Atid a également maintenu et justifié la comparaison indécente faite par Bleu-Blanc entre Binyamin Netanyahou et le président turc Recep Erdogan en déclarant « qu’en Turquie, le passage entre la démocratie et le dictature s’est également faite sans armes et parce qu’il n’y a pas eu assez de personnes pour se dresser contre Erdogan avant qu’il ne soit trop tard ». « Nous sommes ces gens-là en Israël », a t-il décrété…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90