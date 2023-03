L’Afrique du Sud a décidé de baisser son degré de relations diplomatiques avec Israël.

Le Parlement y a adopté par une large majorité de 208 pour et 94 contre, la décision selon laquelle l’ambassade israélienne en Afrique du Sud devient uniquement un bureau de liaison.

La proposition de loi a été présentée par le parti »La liberté nationale » en réponse aux »atteintes continuelles aux Palestiniens ». Les porte-paroles du parti ont affirmé qu’une telle proposition aurait été soutenue par Nelson Mandela: »C’est un moment qui aurait réjoui Mandela. Il disait toujours que notre liberté ne serait pas complète tant que les Palestiniens ne seraient pas libres ».

Dans le texte de loi, on peut lire: »L’Etat d’Israël a été construit sur le déracinement et l’extermination des Palestiniens. Et pour que les Israéliens puissent conserver leur pouvoir, ils ont mis en place un apartheid afin de pouvoir contrôler les Palestiniens. En tant que Sud-africains, nous ne pouvons pas rester sans rien faire quand l’apartheid resurgit ».

Déjà en juillet dernier, le ministère sud-africain des Affaires étrangères, avait demandé à ce qu’Israël soit défini comme un Etat d’apartheid.

Au mois de février, la ligue de rugby sud-africain avait boycotté Israël en refusant d’inviter l’équipe de Tel Aviv à une compétition sur son sol.

L’Afrique du Sud a aussi été à l’initiative de l’expulsion de la délégation israélienne du 36e sommet africain à Addis-Abeba, le 18 février dernier.