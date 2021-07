Lors d’une chronique quotidienne sur la chaîne Aroutz 20, la journaliste Sarah Beck n’a pas pu s’empêcher de faire parler ses émotions. Elle s’est insurgée contre la compassion « étrange » et sélective manifestée par les députés Mossi Raz (Meretz) et Ibtisam Mar’ana (parti travailliste) envers la terroriste Khalda Gharar, membre du FPLP. Cette terroriste, emprisonnée pour activités terroristes a également été directement liée à l’assassinat de la jeune Rina Shnerb hy »d en 2019. Elle demande à être libérée pour assister à l’enterrement de sa fille, demande humanitaire s’il en est, mais Sarah Beck s’indigne du fait que des députés de gauche de la Knesset fassent ainsi preuve de sentiment de compassion uniquement lorsqu’ils s’agit de terroristes !

S’adressant directement à ces deux députés, Sarah Beck leur demandait : « Savez-vous à qui personne n’a demandé leur avis pour se rendre à l’enterrement de leur fille ?? » Aux parent de Rina hy »d, Eitan et Shira Shnerb, qui n’avaient fait de mal à personne, des gens de grande valeur ! » A ce moment (1’25 ») la journaliste n’a pu retenir ses sanglots et a exprimé toute la rage légitime qu’on est droit de ressentir face au manque de compassion envers d’innocentes victimes avec en contraste une compassion exacerbée envers des terroristes, de surcroit de la part de députés à la Knesset qui intervertissent le Bien et le Mal.

Exprimant ensuite son irritation du fait qu’Ibtisam Mar’ana est ses options politiques fait désormais partie de la commission des Affaires étrangères et de Défense, la courageuse journaliste conclut : « la Knesset est en faillite ! » et présentait ses excuses d’avoir ainsi laissé parler ses émotions toutes légitimes.

Vidéo :

Photo Moshé Shaï / Flash 90