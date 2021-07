Le journaliste Ishaï Friedman a révélé un fait scandaleux : des groupes de jeunes arabes israéliens se rendent dans le village de Baq’a Al-Garbiya pour effectuer une visite au terroriste libéré Rushdie Abu Mukh. Ce dernier faisait partie du commando qui avait enlevé, torturé et assassiné le soldat Moshé Tamam hy »d en 1984. Le terroriste avait été libéré au mois d’avril dernier et avait été accueilli en héros dans son village mais aussi par des personnalités de la branche sud du Mouvement islamique arabe israélien, portant également le nom de …Ra’am ! Ces jeunes rendent auprès de lui pour écouter son message et s’en inspirer, certains lui remettant même un diplôme de reconnaissance.

Mercredi, la Knesset doit débattre d’une loi visant à déchoir de leur nationalité les terroristes Arabes israéliens.

Photo Twitter