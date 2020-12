Le ministre bahreini de l’industrie, du commerce et du tourisme, Zayed ben Rashid Al Zayani, en visite en Israël, a été reçu mercredi soir par le député Nir Barkat. Les deux hommes ont déjeuné ensemble, discuté des défis régionaux ainsi que des nouvelles opportunités commerciales entre les deux pays conséquentes à la normalisation entre les deux pays. Ils ont même regardé ensemble un match de football !

Le ministre bahreïni était arrivé mardi en Israël à la tête d’une délégation de quarante hommes d’affaires et d’officiels. Il a été notamment reçu par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et a rencontré quelques ministres.

Durant leur entretien, le ministre Zayed ben Rashid Al Zayani a fait savoir à Nir Barkat que le Bahreïn n’établira aucune distinction entre les produits fabriqués par des entreprises juives de Judée-Samarie, du Golan ou de Jérusalem et ceux qui sont fabriqués dans le reste d’Israël. Tous les produits importés d’Israël porteront la même mention : « Made in Israel ».

Le ministre bahreïni a souligné que son pays avait « ouvert un nouveau chapitre avec Israël » et sur la question des produits en provenance des « territoires », il a dit que son pays « n’a pas l’intention d’entrer dans les détails » et que tous les produits importés seront considérés comme ayant été fabriqués en Israël « tout comme les produits fabriqués au Bahreïn et exportés vers Israël seront estampillés ‘Made in Bahreïn' ».

« Je ne vois pas franchement de distinction quant à la partie du pays, la région ou la ville où les produits auront été fabriqués », a conclu le ministre.

Cette politique a également été adoptée par les Emirats arabes unis qui sur cette question s’avèrent bien plus intelligents et clairvoyants que l’Union européenne et bien moins malveillants que le BDS…

