Être une femme.

Avec les rêves que l’on avait petite fille.

Avec les rêves que l’on a pour nos filles….

Inspiré d’entretiens avec des femmes de 18 à 92 ans, ce spectacle établit à travers quatre monologues un état des lieux de la condition, des désirs et de l’évolution des femmes durant ces quatre-vingts dernières années.

Ces portraits générationnels croisés de femmes nous éclairent sur leur vécu

dans le monde actuel : le regard qu’elles portent autour d’elles, le ressenti de

leur parcours personnel mais aussi la conscience qu’elles ont de leur

héritage familial et sociétal.

Quand je serai grande… Tu seras une femme ma fille n’a rien d’un manifeste féministe revendicatif et radical.

Au contraire, la pièce écrite par Catherine Hauseux présente quatre images de femmes ancrées dans leur époque, complémentaires, qui constituent un juste exposé de la condition féminine aujourd’hui, sans exagération ni gesticulation.

Elles sont quatre : une femme active mère sur le tard, une jeune grand-mère qui n’a cessé de travailler, une jeune fille de banlieue rebelle, une arrière-grand-mère qui a accueilli avec joie les nouvelles libertés données aux femmes. L’une après l’autre, elles racontent leur histoire, leur rapport au monde, à leur travail, à la maternité…

C’est un voyage émotionnel tout en menant une vraie réflexion.

Au texte se mêlent des images, des sons, des voix ; autant d’évocations

fortes et sensorielles pour accompagner et retracer ces histoires de femmes …

Avec des mots simples, Catherine Hauseux décrit un quotidien dans lequel chacun peut se reconnaître. un spectacle émouvant et criant de vérité. La performance de l’actrice est exemplaire, fine et subtile. Stéphane Daurat signe une mise en scène intelligente et en mouvement.

Un texte pur et moderne sur la condition féminine, plein de choses essentielles à entendre.

Juste, poignant et drôle. Un hymne à la liberté !