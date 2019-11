La conférence nationale du lobby juif américain de gauche J-Street s’est tenue du 26 au 29 octobre dernier à Washington. Parmi les invités d’honneur, des candidats aux primaires démocrates comme Elizabeth Warren et Bernie Sanders mais aussi des représentants de l’Autorité Palestinienne et de l’OLP, notamment le virulent anti-israélien Saeb Erekat qui a pris la parole et a été très applaudi à de nombreuses reprises, notamment lorsqu’il a parlé « d’occupation israélienne » ou « d’immoralité de la présence de localités juives » en Judée-Samarie. Et il s’est livré à une vile propagande mensongère sans être sifflé une seule fois.

J-Street s’obstine pourtant à se dire « pro-israélien »…

Le Hamas a fermement dénoncé la participation de l’Autorité Palestinienne à cette conférence, qualifiant de « collaboratrice des sionistes ».

Photo Miriam Alster / Flash 90