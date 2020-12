Le journaliste Gideon Lévy de Haaretz, l’une des plumes les plus virulentes contre la droite a mis à nu la mauvaise foi de journalistes qui sont incapables de faire le moindre compliment sur les acquis de Binyamin Netanyahou. Face à Ben Caspit, détracteur obsessionnel du Premier ministre, Gideon Lévy a dit : « Trump et Netanyahou ne sont certes pas des hommes de paix ou de conscience ni des hérauts de la justice,. Mais on ne peut pas éluder le fait que Trump est le responsable de la paix qui s’est installée entre Israël et des pays arabes, bien plus que son prédécesseur Barack Obama, prix Nobel de la paix, et avec ou sans parenthèses. De la même manière on ne peut écarter le fait que Netanyahou a ouvert aux Israéliens les portes des pays arabes, bien plus que ses prédécesseurs réunis, y compris ceux qui ont obtenu le prix Nobel de la paix (…) Il faut rendre à César ce qui est à César. Ils ont fait la paix et pas la guerre (…) Il y a des choses que Netanyahou fait et qu’il sied de complimenter mais malheureusement, le camp de la gauche qui est à la rue Balfour est tellement aveugle qu’il n’est pas capable de faire le moindre éloge« .

Et à la réflexion de Ben Caspit sur Binyamin Netanyahou qui serait selon lui un « homme de gauche pourri et corrompu », Gideon Lévy a répondu : « Netanyahou n’est pas un homme de gauche et il est moins pourri et corrompu que ce que vous, les ‘gens éclairés’, êtes ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90