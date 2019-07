Plus de quatre-cent familles du courant ‘hassidique Toldot Avraham-Itshak ont décidé d’aller s’installer près de la ville de Nof HaGalil, ancien nom de Nazareth Illit, changé au mois de juin.

Ils souhaitent renforcer la population juive locale et de manière générale la population juive de Galilée qui devient inférieure à la population arabe. Alors que dans l’immense majorité des villes ou des villages l’installation d’un noyau orthodoxe est considérée d’un mauvais oeil par les habitants, de crainte de transformation du paysage humain et du mode de vie général, à Nof HaGalil, la majorité des habitants soutiennent l’initiative de leurs dirigeants.

Ces quatre-cent familles, qui représentent plusieurs milliers de personnes habiteront une hauteur jouxtant Nof HaGalil appelé Har Yona, sur laquelle habitent déjà des familles orthodoxes ayant eu du mal à trouver à se loger dans le centre du pays. L’objectif de ce nouveau noyau est de créer à terme une ville orthodoxe indépendante en Galilée.

Historiquement, la ‘hassidout Toledot Avraham-Itshak fait partie de ce qui était appelé « l’ancien yishouv » et appartient aux franges les plus antisionistes de l’orthodoxie. Il s’agit d’un courant assez récent qui s’est séparé en 1996 de la ‘hassidout plus connue de Toledot Aharon, et qui comme elle, se distingue par les cafetans striés jaunes et noirs. Elle est réputée être un peu plus ouverte que sa « maison-mère » à l’accueil de membres venus d’autres courants de l’orthodoxie.

Des orthodoxes antisionistes qui aident à la judaïsation de la Galilée…

Comme quoi…

Photo Yaakov Lederman / Flash 90