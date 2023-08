En août 2023, une scène extraordinaire s’est déroulée au Hilton Downtown, au cœur de Varsovie, la capitale de la Pologne. De jeunes Juifs, originaires d’une douzaine de pays différents d’Europe, d’Afrique et d’Asie, se sont réunis pour le camp d’été annuel de la Fondation Yael. Même s’ils conversaient dans des langues différentes et portaient des vêtements différents, il était clair que ces enfants partageaient beaucoup plus de similitudes que de différences.

Ce qui a rapproché ces enfants, c’est la Fondation Yael, une organisation juive renommée engagée à faire progresser l’éducation juive dans le monde entier, en renforçant le lien de la jeunesse juive avec son identité et sa tradition juives. Avec pour objectif principal de renforcer le lien des jeunes Juifs avec leurs racines et coutumes juives, la Fondation, créée par les philanthropes Uri et Yael Poliavich, opère sur les cinq continents, soutenant plus de soixante initiatives éducatives juives. Chaque année, le camp d’été de la Fondation rassemble des étudiants de ces institutions et programmes, provenant d’endroits comme la Nouvelle-Zélande, Vancouver, Casablanca et le Brésil, pour favoriser une communauté autonome et les connecter à leur patrimoine.

Le lieu de cette année était Varsovie, marquant la troisième année consécutive du camp. Auparavant organisé au siège de la Fondation Yael à Chypre, le camp a connu une croissance remarquable, avec une fréquentation doublant chaque année. Cette année, le camp a attiré 170 enfants qui ont participé soit au camp des garçons, soit au camp des filles. Pour certains enfants, comme ceux originaires de régions éloignées comme le Maroc et la Géorgie, c’était leur première interaction avec leur héritage juif.

Généreusement financé par la famille Poliavich, le camp Yael couvre de manière unique toutes les dépenses – y compris les déplacements – garantissant que chaque enfant, quelle que soit sa situation financière, puisse participer. Au-delà des frais d’inscription nominaux, le camp élimine les barrières financières, permettant à chaque enfant de participer à une expérience de camp passionnante, de rencontrer d’autres enfants juifs et de s’immerger dans un environnement juif informel plein de chaleur et de joie.

Cette année, nous avons accueilli un groupe spécial qui a voyagé pendant plus de trente heures pour arriver d’une Ukraine déchirée par la guerre. Depuis le début de la guerre, il y a plus d’un an et demi, nombre de ces enfants n’ont pas quitté leur foyer en raison des combats acharnés. Pour beaucoup, c’était non seulement l’occasion de redevenir des enfants, mais aussi des retrouvailles passionnantes avec leurs amis qui avaient été évacués vers d’autres pays européens et en Israël.

En raison de la diversité de la population, le camp s’est déroulé cette année en quatre langues différentes : anglais, russe, français et hébreu. Les dirigeants du camp ont travaillé dur pour mettre au point des activités qui éduqueraient, inspireraient et passionneraient les divers participants.

Parallèlement au programme éducatif, les directeurs de la Fondation ont investi beaucoup d’efforts pour créer la meilleure expérience possible pour les enfants. En plus de leur hébergement dans un hôtel de luxe, les enfants ont mangé des repas casher gastronomiques, ont vécu de nombreux voyages et expériences uniques en Pologne et ont profité de nombreuses autres surprises.

Cette année était également la première année où les moniteurs encourageaient les enfants à s’abstenir autant que possible d’utiliser les téléphones portables. Bien que difficile au début pour certains, à la fin du camp, de nombreux enfants et parents ont salué cette initiative, ce qui a grandement contribué à la chaleur de la communauté et a aidé les enfants à nouer des amitiés durables.

Le rabbin Shmuel Azman, président de la Fondation Yael, a résumé le succès de cette année : « Créer des expériences uniques et amusantes pour des enfants issus de cultures et de langues différentes est un défi incroyable. Je suis heureux que nous ayons relevé ce défi et qu’il ait même réussi. nos attentes. Je suis convaincu que les enfants rentrent dans leur pays pleins d’expériences, de leçons et d’amitiés qui les accompagneront pour le reste de leur vie.

Le rabbin Shmuel Azman considère le fait que le camp ait eu lieu en Pologne cette année comme un moment émouvant de l’histoire juive qui boucle la boucle. “Il y a cent ans, la Pologne était l’épicentre d’une civilisation juive traditionnelle et dynamique, l’une des plus grandes communautés de la diaspora. Cette civilisation a été brutalement et tragiquement effacée lors de l’Holocauste. Cette année, des enfants juifs de pays lointains reviennent en Pologne pour une camp d’été qui renforce leur lien juif. Je suis sûr », dit le rabbin Asman, « que ceux d’en haut s’en réjouissent. »

L’un des points forts du programme de cette année a été la possibilité pour les campeurs de se plonger dans la longue histoire juive de l’Europe et de la Pologne. Les campeurs ont visité l’unique Musée juif de Varsovie, la Grande Synagogue historique et bien d’autres sites.

Alors que le camp d’été est terminé, l’équipe de la Fondation a déjà reçu de nombreuses réponses enthousiastes de la part des parents. “Je ne peux même pas décrire à quel point l’expérience a été merveilleuse pour nos enfants”, ont écrit les parents de plusieurs enfants.