Les commémorations de l’assassinat d’Itshak Rabin sont chaque année l’occasion d’un déversement de haine mais aussi d’inepties. C’est ainsi que Dalia Rabin, la fille de l’ancien Premier ministre, a déclaré lors d’une interview à Yediot Aharonot que le crédit de l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis doit être attribué à son père aux accords d’Oslo! Elle en veut pour preuve qu’Ithsak Rabin avait envoyé un émissaire à Abou Dhabi juste après la signature de ces accords. Même le journaliste qui l’interviewait, Itaï Segal, a avoué que c’était la première fois qu’il entendait une telle affirmation.

Curieusement, les Emirats ont mis 27 ans pour répondre positivement…

Orna Banaï déchaînée contre Binyamin Netanyahou

Lors de la « marche de protestation » qui s’est déroulée samedi soir à Jérusalem depuis Kikar Tzion jusqu’à la rue Balfour, l’actrice israélienne de gauche Orna Banaï s’est lancée dans une nouvelle attaque virulente contre la droite et Binyamin Netanyahou : « Itshak ! Il n’y a pas un seul jour où ne te languissons pas. Quel gâchis ! Ils ont tué et en plus ils ont hérité ! Depuis 25 ans, ce même homme est toujours sur le balcon. (allusion à la grande manifestation à Jérusalem contre les accords d’Oslo lors de laquelle Binyamin Netanyahou avait prononcé un discours depuis un balcon) Il n’en redescendra jamais. La division et l’incitation sont l’oeuvre de sa vie, tout comme la victimisation fait partie de son incitation. A l’anniversaire de l’assassinat de Rabin, Bibi a choisi de parler de lui-même et d’inventer des soi-disant menaces d’assassinat contre sa personne ou sa famille (sic) afin de justifier que l’on tue des manifestants ».

Photo Flash 90