Voici comment Orly Noï, membre de la direction de l’organisation B’Tselem, a commenté les violences terroristes de ces derniers jours. Un exemple typique de haine de soi:

« Il faut le dire de la manière la plus claire et surtout maintenant: les Palestiniens ont le droit de s’opposer à l’occupation, aux massacres et à l’oppression par tous les moyens qu’ils jugeront opportuns. Toute critique morale s’efface face aux horreurs que nous leur faisons subir à Gaza. Vous ne voulez plus de missiles, de ballons incendiaires, d’intifada des couteaux, d’intifada des autobus ou que sais-je encore? Donnez leur une armée et permettez-leur de s’en servir comme nous le faisons afin qu’ils puissent se défendre, tout comme nous. Ou encore mieux, mettons fin à cette oppression meurtrière. Vous ne voulez pas? Alors au moins, fermez-là avec vos critiques morales concernant leur manière de se défendre. Maintenant et toujours ».

Sans commentaires.

