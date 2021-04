Il faut toujours se méfier des micros et des téléphones portables qui traînent. Lors d’une réunion du Fatah, Abou Mazen a été enregistré en train d’insulter dans une même « envolée lyrique », les Chinois, les Russes, les Américains et les pays arabes. Les termes vulgaires employés par le chef terroriste de l’Autorité Palestinienne ne méritent pas d’être cités car il s’agit du même vocabulaire de rue qu’il avait employé pour insulter Donald Trump. Mais nul doute que la nouvelle administration démocrate qui entend dérouler un nouveau tapis rouge politique et financier à l’organisation terroriste ne fera pas cas de ces « élans de politesse et de gratitude ».

Vidéo:

יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס מקלל בישיבת הועדה המרכזית של פת"ח בשפת רחוב את סין, רוסיה, ארה"ב ומדינות ערב. pic.twitter.com/uEAgOI6YLo — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) April 22, 2021

Photo Flash 90