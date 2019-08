A la rentrée, Qualitime va lancer un vaste projet d’aide aux devoirs. Créé par Qualita, Qualitime est un concept qui repose sur le principe de la solidarité et du bénévolat : des olim anciens ou des tsabarim proposent leur aide dans les domaines de la vie quotidienne aux olim hadashim qui en formulent la demande via la plateforme d’entraide www.qualitime.org.il.

C’est dans ce cadre que sera développée une aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du collège, essentiellement.

Sarah Simha, directrice de Qualitime, nous explique.

Une forte demande

Qualitime propose plusieurs services d’entraide. Parmi eux, le soutien scolaire. De l’aveu de la directrice, »c’est l’un des domaines où la demande est la plus forte ». Les enfants olim ont, bien souvent, besoin d’un coup de pouce pour les devoirs ou pour comprendre un cours, une matière. »Le plus souvent, on nous sollicite pour une aide en mathématiques, en kodesh ou en hébreu ». Les systèmes scolaire et pédagogique étant différents de ceux que parents et enfants ont connu, ceux-ci doivent être guidés. Et l’obstacle de la langue ajoute aux difficultés.

Pour répondre au mieux à cette nécessité, Qualitime a dû réfléchir à pousser encore plus loin son concept de solidarité.

Solliciter les jeunes

« Avoir un »grand frère » ou une »grande sœur » israélien(ne) apporte beaucoup aux enfants qui font leur alya. C’est pourquoi, nous avons pensé attribuer à ceux qui en ont besoin, un jeune qui les aidera dans les devoirs ».

Et pour cela, Qualitime a ratissé large dans les milieux de la jeunesse israélienne. »Nous sommes en train de mettre en place des partenariats avec les mouvements de jeunesse, les associations et les bnot sherout ». Les villes qui bénéficieront de ce service, dans un premier temps, seront : Jérusalem, Tel Aviv, Netanya, Raanana, Ashdod.

Ainsi, dès la rentrée, les centres du Bné Akiva, à Jérusalem et à Netanya, proposeront des aides aux devoirs. »A Jérusalem, nous travaillons avec les snifim de Baka et Har Homa. L’aide aux devoirs sera donnée sous forme de cours particuliers hebdomadaires. Les inscriptions se font jusqu’au 25 août et le nombre de places est limité. Nous invitons les parents à prendre rapidement contact avec nous et à s’inscrire sur la plateforme www.qualitime.org.il en sélectionnant le service « Aides aux devoirs ».

Par ailleurs, les étudiants du CNEF, en échange d’une bourse, devront donner 2 heures par semaine au projet de Qualitime.

L’équipe de Qualitime a également été présenter son projet auprès des filles qui font leur sherout léumi dans l’éducation. »Certaines sont dans les écoles primaires et s’arrêtent tous les jours vers 14h », nous précise Sarah, »Or, elles doivent donner 8 heures par jour, dans le cadre de leur sherout. Donc, elles sont amenées à compléter leur présence, dans d’autres endroits. Nous leur proposons de le faire en aidant les jeunes olim dans leurs devoirs ».

Et pour élargir encore le réservoir de jeunes bénévoles, Qualitime ira dans les lycées dès la rentrée : »les élèves en kita youd et youd alef doivent effectuer du bénévolat, dans le cadre du baccalauréat. Nous nous adressons en priorité aux lycéens nés en Israël, de parents français. Ils pourront remplir leur mission dans le cadre de Qualitime ».

Des liens au-delà du scolaire

Les jeunes bénévoles qui interviendront dans le cadre de l’aide aux devoirs de Qualitime ne seront pas tous francophones. « Cela créé des liens au-delà du scolaire, qui peuvent être très utiles aussi bien sur le plan des études que de la construction personnelle des élèves d’une part et des jeunes d’autre part », conclut Sarah.

Pour aller plus loin:

www.qualitime.org.il

Téléphone : 054 302 6375

time@qualita.org.il

Guitel Ben-Ishay