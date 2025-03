Qualita propose des bourses aux olim sportifs paralympiques pour les 22e Maccabiades

Au mois de juillet prochain se tiendront les 22e Maccabiades, les Jeux Olympiques juifs, qui sont l’une des plus grandes compétitions sportives au monde.

A cette occasion, Qualita offre des bourses aux olim sportifs paralympiques qui souhaitent participer à ce grand rendez-vous.

Le but est de donner la possibilité aux olim, enfants ou petits-enfants d’olim (hommes/femmes) en situation de handicap, avec une priorité donnée aux blessés de guerre, de se réhabiliter par le sport en se préparant aux épreuves paralympiques des 22e Maccabiades de Juillet 2025. Les sports concernés sont la course et la natation.

Pour pouvoir prétendre à cette bourse, il faut avoir 18 ans au minimum, posséder la nationalité française et/ou israélienne, être olé de France ou fils/fille ou petit/e fils/fille d’olé de France.

Le seul critère sportif est celui de vouloir s’entraîner et participer aux Maccabiades, aucun pré-requis de niveau n’est exigé.

Ce projet de bourse pour les sportifs paralympiques est né dans le contexte de guerre que traverse Israël avec le nombre important de blessés qui se retrouvent handicapés et pour qui le sport est une manière de se reconstuire. Les bourses seront utilisées pour les déplacements divers liés aux compétitions, les entraînements et la rémunération des entraîneurs ainsi que l’achat du matériel.

Elles sont octroyées en partenariat avec la fondation Sivan Weil, à la mémoire de Sivan Weil, z’l, soldat franco-israélien, tombé au combat dans la Bande de Gaza, en mars 2024.

Inscription au programme et renseignements :

Michael Kandel : 054.7726727

[email protected]