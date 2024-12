Les menaces de Donald Trump fonctionneraient-elles? Hier (lundi), le Président américain a prévenu de terribles conséquences pour les détenteurs des otages israéliens si aucun accord pour leur libération n’était obtenu avant son investiture à la Maison Blanche le 20 janvier prochain.

Aujourd’hui les Qataris annoncent qu’il existe de bonnes chances pour parvenir à un accord avant cette date. C’est aussi la position des Egyptiens. En outre, hier, le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a reçu à Washington le ministre israélien Ron Dermer pour discuter de ce sujet et une délégation israélienne doit partir pour Le Caire dans les prochains jours afin de promouvoir un accord.

Notons aussi que le ministre israélien des Affaires étrangères Guidon a également affiché un certain optimisme lors de son intervention à la Conférence d’Israël Hayom, dimanche: ”Il y a des signes évidents de progrès et le gouvernement est déterminé à poursuivre dans cette voie. Nous espérons avoir plus de clarté dans les prochains jours”.