On évalue à environ 10000 le nombre de Juifs du monde entier qui se rendront au Qatar pendant la Coupe du monde.

Dans les mois qui ont précédé l’événement sportif, les autorités qataries avaient assuré que de la nourriture cacher pourrait être vendue sur place et que les prières juives pourraient se tenir en minyan.

Seulement voilà, d’apèrs une information révélée par le Jerusalem Post, aujourd’hui, à quelques heures de l’ouverture du mondial, les organisations juives sur place se sont vues signifier l’interdiction de ces deux éléments fondamentaux pour les Juifs qui souhaitent participer à l’événement planétaire.

Concernant les prières, le Qatar a mis en avant des considérations sécuritaires. Il a informé les organisations juives qu’il sera dans l’impossibilité de sécuriser les prières et par conséquent, il a interdit aux Juifs de prier dans les endroits qui avaient été réservés à cet effet.

Pour ce qui est de la nourriture, seuls les bagels sont autorisés à la vente par les organisations juives, tout le reste a été interdit à la commercialisation.

»Il n’y a pas de nourriture cacher, il n’y a pas de repas de Shabbat et on ne peut pas prier en minyan. Comment le grand Qatar qui prétend faire la distinction entre le sport et la religion ne peut pas sécuriser les fidèles juifs? », s’est-on étonné au sein des organisations juives sur place.