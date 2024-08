Une vidéo de l’enlèvement d’Arié Zalmanovic, z’l, a été publiée aujourd’hui (samedi). Arié a été enlevé du kibboutz Nir Oz le 7 octobre. Au mois de décembre, sa famille a été informée qu’il avait été assassiné en captivité. Il avait 86 ans.

Dans la vidéo de son enlèvement, il est blessé, on le voit avec des bandages sur la tête et ensanglanté, transporté par des terroristes sur une moto dans les rues de Gaza. La foule gazouie est autour et frappe le vieil homme.

Le kibboutz Nir Oz a réagi ce soir à la publication de cette vidéo: ”Cette vidéo montre les moments atroces de l’enlèvement de notre ami Arié Zalmanovic de sa maison au kibboutz Nir Oz vers les portes de l’enfer de Gaza. La vidéo montre l’instant très dur quand il a été emmené sur une moto, blessé à la tête et alors que la foule gazaouie le frappe avec cruauté. Il s’agit d’une illustration terrible de la souffrance et des horreurs, des sévices physiques et psychologiques qu’ont subis et continuent de subir les otages qui sont aux mains de ces monstres depuis plus de dix mois. Arié, aimé et cher à notre kibboutz, ne reviendra pas chez lui. Il a été assassiné en captivité, détenu dans des conditions déplorables. Il n’a jamais reçu les médicaments et les soins nécessaires pour sa survie. C’est un rappel douloureux du fait que le temps ne joue pas en faveur des otages”.