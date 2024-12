La justice a autorisé la publication du nom de l’officier des renseignements incarcéré dans l’affaire de la fuite des documents confidentiels à Eli Feldstein, porte-parole militaire de Netanyahou.

Il s’agit d’Ari Rosenfeld, 30 ans, habitant de Ramat Gan. Il est marié à Avital et père d’Evyatar, deux ans.

Hier, lors de l’audience pour déterminer la levée de la censure sur son nom qu’il demandait de lever, il a déclaré: »L’affaire se poursuit, tout sort dans la presse et je ne peux pas défendre mon innocence dans l’obscurité. Je ne peux pas laver mon honneur. Le public doit savoir qui je suis, ce que j’ai fait et quelles étaient mes intentions ».

Rosenfeld a également exprimé des regrets sur ce qu’il avait fait: »J’ai fait une erreur, je n’aurais pas dû agir ainsi. Je ne recommencerai pas. J’ai oeuvré toute ma vie pour le bien de l’Etat. J’ai servi le pays à travers plusieurs organismes. J’ai toujours donné. Ma famille me manque, mon petit garçon, ma femme s’inquiètent pour moi et je m’inquiète pour eux. Je pense tout le temps à eux, je ne comprends pas comme cela se fait que je sois toujours incarcéré ».

Pour motiver la poursuite de sa détention préventive, le Parquet a avancé qu’il pourrait continuer à divulguer des secrets. Le juge a suivi cet avis et a donc décidé que Rosenfeld serait incarcéré jusqu’à son procès.

Sa famille a publié des détails sur sa biographie: »Ari Rosenfeld, 30 ans, habitant de Ramat Gan. Fils d’olim des Etats-Unis, il est né et a grandi à Jérusalem. Il faisait partie de la première promotion de la yeshivat hesder orthodoxe »Dereh Haïm » à Yavné et a fondé la yeshiva. Il a été pendant de nombreuses années volontaire auprès d’enfants malades du cancer et d’enfants handicapés. Il possède une licence en psychologie et en criminologie de l’université de Bar Ilan. Il travaillait dans une société high tech dans le domaine de la sécurité. Pendant son service militaire il a reçu plusieurs prix et récompenses pour son action ».