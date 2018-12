Tsahal a autorisé à publier jeudi soir les noms de deux soldats tués par le terroriste au carrefour Assaf dans la matinée. Il s’agit du sergent Yossef Cohen hy”d (19) de Beit-Shemesh et du sergent-chef Youval Mor-Yossef hy”d (20) originaire d’Ashkelon, deux combattants du bataillon orthodoxe Netsa’h Yehouda appartenant à la Brigade Kfir.

Un troisième soldat blessé est encore dans un état critique et les médecins luttent pour le maintenir en vie. Une quatrième personne, originaire de Beit-El, est également hospitalisée dans un état grave mais stable. Ses jours ne sont pas en danger.

La municipalité d’Ashkelon a publié un communiqué déplorant la mort de Youval Mor-Yossef et annoncé qu’elle prodiguera toute l’aide et le soutien nécessaires à la famille afin de l’alléger autant que faire se peut dans ces moments si difficiles. Le maire, Tomer Glam, s’est rendu au domicile de la famille Mor-Yossef et a déclaré: “La ville d’Ashkelon a perdu l’un de ses fils les plus vaillants, le sergent Youval Mor-Yossef z.l., assassiné par des misérables terroristes sans coeur et dénués de toute humanité. Notre ennemi est cruel et n’hésite devant aucun moyen pour nous faire du mal, parfois de la manière la plus douloureuse qui soit”.

Le rav David Fuchs, l’un de responsables de l’association Netsa’h Yehouda, et qui connaissait bien les deux soldats a exprimé sa profonde tristesse: “C’étaient des jeunes gens très sympatiques, tout le temps le sourire aux lèvres. Leurs camarades les aimaient beaucoup et ils étaient appréciés de tous. Je les ai encore vus aujourd’hui, une demi-heure à peine avant l’attentat. Ils étaient en train de garder l’arrêt d’autobus. Je suis passé devant eux avec ma voiture en route pour aller donner un cours dans quelques Fillboxs de Tsahal mais je n’ai pas voulu m’arrêter pour ne pas les distraire. Entendre que ces deux jeunes gens, énérgiques et joyeux sont soudain tombés me plonge dans une terrible douleur”.

La mairesse de Beit-Shemesh Aliza Bloch, a publié un communiqué disant: “Beit-Shemesh est plongée dans le deuil après l’assassinat de Yossef Cohen hy”d. Un jeune homme extraordinaire et merveilleux qui a grandi dans notre ville et a été assassiné aujourd’hui par un barbare. J’ai parlé ce soir aux parents du soldat. C’était un jeune homme qui voulait allier le mode de vie orthodoxe avec la volonté de servir dans Tsahal et contribuer à l’Etat d’Israël (…) Il avait étudié à la yeshiva Branco Weiss-‘Derekh Ha’Haïm’ que j’ai eu l’honneur de créer à Beit-Shemesh et c’était un enfant attachant et espiègle. Il s’était enrôlé dans le bataillon de Netsa’h Yehouda avec joie et et amour, tant il voulait servir l’Etat et le peuple d’Israël”.

Le beau-père de Yossef Cohen hy”d, rav Eliyahou Meirav a raconté une anecdote qui donne la chair de poule: “Chaque Chabbat nous avons une tradition où chaque membre de la famille à tour de rôle dit merci pour quelque chose. Chabbat dernier, notre cher Yossef hy”d a dit une phrase que nous n’avons pas saisie sur le moment, mais aujourd’hui nous comprenons: ‘Je remercie l’Eternel pour le mérite qu’il ma donné de participer à la défense du peuple d’Israël”…

Vidéo très émouvante:

Photo porte-parole Tsahal