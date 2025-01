Au mois de septembre dernier, on apprenait qu’un commando de l’unité Shaldag de Tsahal avait effectué une mission spéciale en Syrie.

Les combattants israéliens s’étaient introduits dans une usine de fabrication de missiles iranienne, avaient emporté avec eux des documents de la plus haute importance et le site avait été détruit.

Aujourd’hui, quatre mois plus tard, les détails de cette opération sont publiés. »Il s’agit de l’une des actions commando les plus risquées et les plus courageuses que Tsahal ait réalisé ces dernières années en dehors des frontières de l’Etat », affirme-t-on au sein de l’armée israélienne, »Elle a été réalisée avec héroïsme, dans des conditions très risquées, selon un plan très précis de l’armée de l’air qui a permis d’obtenir le résultat escompté: la destruction d’une capacité stratégique critique de l’Iran en Syrie, à des dizaines de kilomètres d’Israël ».

Les combattants du commando de l’armée de l’air ont attaqué une installation servant pour le développement et la production de missiles de précision près de la ville de Masyaf en Syrie, en utilisant des dizaines d’avions et d’hélicoptères. Des combattants ont été déposés au sol, ils ont éliminé les gardes à l’entrée de l’installation sous terre. Ils ont ensuite piégé les lieux et l’ont fait sauter avec la couverture de l’aviation qui bombardait les alentours pendant que les combattants remontaient dans les hélicoptères. Malgré la dangerosité de la mission, tous les combattants sont rentrés sains et saufs.

L’installation ne pouvait être attaquée que par des hommes au sol car elle avait été enfouie afin de la prémunir de tout raid aérien. Les renseignements israéliens la surveillaient depuis 5 ans.