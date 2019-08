Après avoir été interdite aux Juifs durant toute la matinée de dimanche, en raison de la fête musulmane de l’Aïd el-Ad’ha, l’Esplanade du Temple leur a été exceptionnellement ouverte, par petits groupes et sur un itinéraire réduit, sur autorisation de la police de Jérusalem.

Mais ces restrictions n’ont pas empêché des groupes de musulmans à s’agiter et à se livrer à de violentes provocations en divers endroits. La police est intervenue en force et a dispersé les émeutiers – surtout des émeutières hystériques- qui scandaient des slogans en faveur de la mosquée Al-Aqsa et « Allah ou-Akhbar » face à des groupes juifs qui entonnaient des chants liés à cette période.

Explications du commandant de la police de Jérusalem

Le général de police Doron Yadid, commandant du district de Jérusalem a indiqué que l’autorisation partielle accordée aux fidèles juifs ne constitue aucunement une violation du statu quo sur le mont du Temple. Au contraire, a-t-il expliqué, s’il y a eu violation du statu quo, elle a été du fait des autorités musulmanes qui ont sciemment modifié les horaires des prières afin d’empêcher l’accès aux Juifs. « Lorsque j’ai compris que la situation dégénérait et que des Juifs ne pourraient pas accéder, j’ai ordonné à la police d’user de la force afin que des Juifs puissent se rendre sur l’esplanade ». Il a indiqué que durant l’après-midi, des groupes supplémentaires pourront se rendre sur le mont du Temple.

Il y a quelques jours, l’annonce d’une interdiction totale d’accès aux Juifs, le jour même de Tish’a Be’av avait provoqué de vives réactions à droite, qui accusait le Premier ministre et la police de capituler une nouvelle fois devant les menaces de violences musulmanes.

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a félicité les forces de police pour avoir agi avec toute la détermination nécessaire face aux provocations. Il a également réfuté les attaques dont il a été l’objet depuis la gauche qui lui a reproché d’avoir donné son accord à l’accès des Juifs, en rappelant les enseignements à tirer de la période de Tish’a Be’Av.

Les organisations juives liées au Mont du Temple félicitent

Les organisations juives qui militent pour une liberté d’accès au Mont du Temple ont félicité la police pour « son attitude ferme face aux émeutiers musulmans qui ne cherchent qu’à nier le lien entre le peuple juif et son lieu le plus sacré, et précisément durant cette journée si symbolique de Tish’a Be’Av ». Pour ces organisations, « il s’agit d’une grande victoire dans le renouveau du lien avec le Mont du Temple et d’un nouveau pas vers la réalisation des prophéties qui annoncent que cette journée sera un jour une occasion de fête et de joie ».

Condamnations de la Jordanie et de la Liste arabe

Comme il fallait s’y attendre, la Jordanie a dénoncé ce qu’elle a appelé « les provocations israéliennes ». Dans un communiqué, le ministère jordanien des Affaires étrangères dit: « Nous avons transmis une lettre de protestation officielle au gouvernement israélien après les incidents de la mosquée Al-Aqsa et avons exigé d’Israël qu’il respecte la sensibilité des fidèles musulmans (sic). Nous condamnons les provocations israéliennes contre les fidèles musulmans. Israël est responsable des violences et des tensions qui ne feront qu’augmenter le désespoir et la frustration ». Refrain connu.

Dans le même registre d’inversion de la réalité, le député Youssef Jabarin, de la Liste arabe a accusé la police de Jérusalem: « L’entrée des policiers dans la mosquée Al-Aqsa et ses agressions contre les fidèles en prière (sic) constituent une provocation grossière ainsi qu’une atteinte à la liberté de culte. Il s’agit d’une nouvelle tentative de briser le statu quo selon la politique du gouvernement d’extrême droite. Binyamin Netanyahou porte l’entière responsabilité des conséquences d’une telle politique ».

Vidéos:

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90