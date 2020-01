La police, les gardes-frontières et Tsahal ont augmenté leurs effectifs vendredi en Judée-Samarie et sur le Mont du Temple en prévision de troubles et provocations de la part de musulmans. après les appels à la violence dans les mosquées. Sur le Mont du Temple, la police a déjà dû disperser une manifestation violente.

Selon une tradition bien huilée, l’Autorité Palestinienne et les mouvements islamiques ont appelé à une « journée de la colère » après l’annonce du Plan Trump mais qui a été très peu suivie. Par contre, sur le Mont du Temple, les esprits chauffés par les sermons ont abouti à des violences que la police a dû réprimer.

L’Autorité Palestinienne et son chef Abou Mazen ont déjà prévenu qu’en cas d’application de a loi israélienne dans la vallée du Jourdain et les localités juives, « il y aura un embrasement de colère ».

Jeudi, le ministre de la Défense Naftali Benett a demandé à Tsahal d’être prêt à tout scénario et a averti que « toute tentative de porter atteinte à la sécurité d’Israël rencontrera une muraille d’acier ». Il a également répété qu’Israël ne cédera pas face aux menaces.

