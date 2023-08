Parmi les mouvements contre la réforme judiciaire, ”Les Blouses Blanches” regroupent les médecins qui pensent que cette législation est dangereuse pour le système de santé. Ils sont à l’origine du mouvement de grève qui a paralysé les soins médicaux pendant plusieurs heures la semaine dernière.

Après le vote de la loi sur la clause de raisonnabilité, certains de ces médecins protestataires ont créé un groupe, baptisé ”Relocation”, et ont annoncé leur intention de quitter Israël pour aller exercer leur métier dans un autre pays. Ils sont plus de 1000 à l’avoir rejoint en quelques jours et ce chiffre a dépassé les 3000 aujourd’hui.

Les médecins de ce groupe évoquent la Nouvelle-Zélande comme destination puisque ce pays manque de médecins parlant anglais. D’après les informations révélées sur N12, d’autres pays seraient intéressés par les médecins israéliens, en particulier ceux du Golfe. Ainsi les Emirats arabes unis et le Bahreïn proposent des conditions alléchantes aux médecins qui viendraient exercer sur leur territoire: un salaire trois fois supérieur à celui qu’ils touchent en Israël, des écoles gratuites pour leurs enfants et ”la citoyenneté en or”, c’est-à-dire un statut quasiment équivalent à celui de citoyen qui permet de travailler dans les hôpitaux sans compléter la formation par une spécialité particulière ou toute autre pré-requête, qui sont demandées aux médecins d’autres pays.